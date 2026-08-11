Al menos cinco muertos y trece heridos por un incendio en un restaurante en El Cairo

Entre las víctimas mortales se encuentra un farmacéutico que quedó atrapado en la farmacia que trabajaba situada junto al restaurante incendiado en el área de Dar al Salam, de acuerdo con un comunicado de la Dirección General de Seguridad de El Cairo.

Las autoridades indicaron que los equipos de emergencia evacuaron a los heridos y los trasladaron a hospitales cercanos, mientras continúan las labores para verificar si hay más víctimas.

Según las investigaciones preliminares, el fuego se extendió a una juguetería tras la explosión de una bombona de gas, y luego se propagó a una cafetería y una farmacia contiguas, antes de extenderse a otros locales comerciales situados en la planta baja.

Hasta el momento, se desconoce el motivo de la explosión de la bombona de gas, en un momento en que Egipto está viviendo una extrema ola de calor, alcanzando temperaturas de 42 grados.

Los equipos de la Defensa Civil lograron extinguir el incendio en el establecimiento, situado en la plaza Matbaa, frente a la comisaría de Dar al Salam, y mantienen labores de enfriamiento para evitar que las llamas se reaviven.

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La Defensa Civil de El Cairo recibió el aviso del incendio poco después de que comenzara el suceso y desplegó varias dotaciones de bomberos, ambulancias y personal de seguridad para controlar el fuego e iniciar las investigaciones sobre las causas del incidente, se apunta en el comunicado.

De acuerdo con la agencia oficial de estadísticas egipcia CAPMAS, Egipto registró un total de 46.925 incendios accidentales en 2024, siendo la provincia de El Cairo la más afectada debido a su alta densidad de población y actividad comercial.