Al menos cuatro muertos en un ataque de los hutíes del Yemen contra buque en Bab al Mandeb

El Ministerio de Transportes yemení dijo en un comunicado que los misiles provocaron un incendio en el buque Tihama, lo que causó la muerte de tres tripulantes paquistaníes y de uno indonesio, mientras que otras cuatro personas resultaron heridas.

Estas son las primeras víctimas mortales registradas en ataques de los hutíes contra Bab al Mandeb, después de que los insurgentes respaldados por Irán impusieran un bloqueo marítimo a Arabia Saudí a finales de julio tras acusar a la monarquía petrolera de bombardear el aeropuerto internacional de Saná, la capital del Yemen.

Según el Gobierno yemení, los rebeldes lanzaron otro misil mientras los equipos de rescate intentaban llegar hasta la tripulación, algo que denunció que tenía como objetivo "obstaculizar" las operaciones de los rescatistas.

El ataque tuvo lugar en la mañana del martes, cuando el buque Tihama navegaba por Bab al Mandeb, el estrecho paso marítimo que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y una de las rutas comerciales más importantes del mundo, cargado con suministros alimentarios.

En este sentido, el ministerio advirtió que los ataques contra buques comerciales que transportan bienes de consumo esenciales pueden interrumpir la llegada de suministros a millones de personas en el Yemen, país que desde 2014 atraviesa una guerra que ha provocado una de las mayores catástrofes humanitarias del planeta, según la ONU.

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El departamento declaró que la acción constituye una violación del derecho internacional y de los acuerdos de seguridad marítima, e instó a la comunidad internacional a tomar medidas para proteger la navegación comercial en el mar Rojo, Bab al Mandeb y el golfo de Adén.

Esta acción se enmarca en la peor escalada de la violencia entre los hutíes y el Gobierno del Yemen, respaldado por Arabia Saudí, desde la tregua alcanzada con mediación de la ONU en 2022 y que se había mantenido casi totalmente desde entonces.

Además, los insurgentes mantienen un conflicto directo con Arabia Saudí, que recientemente ha anunciado la creación de la denominada Alianza Multinacional para la Seguridad Marítima para proteger el mar Rojo en medio del bloqueo impuesto por los hutíes.