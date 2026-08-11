Al menos un muerto en un ataque con dron israelí contra un vehículo en el sur del Líbano

El medio estatal identificó al fallecido como Ali Sabah, que acabó sucumbiendo a sus heridas en el hospital Al Najda al Shaabiya de Nabatieh después de que "un ataque con un dron enemigo apuntara contra su automóvil esta tarde" en una carretera cercana a la localidad.

Aunque se hayan reducido, los ataques de Israel contra el sur del Líbano continúan y han escalado un poco más desde la semana pasada, cuando concluyó en Roma la séptima ronda de negociaciones directas entre el Líbano e Israel para acordar, entre otros puntos, la retirada de las tropas israelíes que invaden el sur libanés en el marco de la ofensiva iniciada el 2 de marzo.

Precisamente este martes, el presidente libanés, Joseph Aoun, afirmó que las negociaciones con Israel, mediadas por Estados Unidos, están avanzando, al tiempo que llamó a la reconstrucción del Estado "a cualquier precio".

"Las negociaciones avanzan y siguen siendo preferibles a las devastadoras consecuencias de la guerra. Los ataques israelíes contra nuestro país han disminuido desde la firma del acuerdo marco (26 de junio), lo que ha influido positivamente en el regreso de los ciudadanos libaneses para pasar el verano en su patria", aseguró el jefe de Estado libanés en un comunicado.

La guerra en el Líbano estalló el 2 de marzo después de que el grupo chií Hizbulá lanzara ataques contra Israel en respuesta a la ofensiva estadounidense e israelí de finales de febrero contra Irán, y desde entonces más de 4.300 personas han muerto y otro más de un millón han sido desplazadas de sus hogares.