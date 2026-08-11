Alemania expresa su apoyo al pueblo colombiano tras el devastador terremoto

"Mis pensamientos están con el pueblo de Colombia tras el devastador terremoto", escribió el ministro de Exteriores germano, Johann Wadephul, en su cuenta de X.
Muchas personas han perdido a sus seres queridos o están buscando a quienes continúan desaparecidos, señaló, y deseó una "pronta recuperación" a los heridos.
"El pueblo colombiano puede contar con nuestro apoyo en estos momentos difíciles", aseguró el político conservador alemán.
Al menos 132 personas murieron y más de 570 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes gran parte de Colombia, donde decenas de edificios colapsaron, hospitales quedaron desbordados y varios aeropuertos suspendieron sus operaciones, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.