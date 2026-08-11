Alerta en Inglaterra por calor extremo este jueves, con temperaturas de 38 grados Celsius

Las zonas afectadas corresponden al este, sureste y centro de Inglaterra, que podrían afectar a la salud de las personas, sobre todo las más vulnerables, así como al transporte y las infraestructuras.

La alerta estará vigente desde las 9:00 hora local (08:00 GMT) del jueves hasta las 23.59 (00.59 GMT) del mismo día.

La última vez que se registraron temperaturas superiores a los 36 grados en agosto fue en 2020, cuando el termómetro marcó 36,4 grados Celsius en el aeropuerto de Heathrow y Kew Gardens, oeste de Londres.

Esta será la quinta ola de calor que afecta al país este año. La primera fue entre el 22 y el 31 de mayo, cuando las temperaturas en el sur de Inglaterra alcanzaron los 35 grados, en tanto que la segunda se registró entre el 19 el 28 de junio, con temperaturas de 37,7 grados.

La tercera ola fue mucho más prolongada ya que empezó el pasado 4 de julio y se prolongó hasta 26 del mismo mes en algunas zonas del sur de Inglaterra, con temperaturas en torno a los 30 grados, mientras que la cuarta se registró el 29 de julio.

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Casi tres cuartas partes de Inglaterra se encuentran en una situación de sequía como consecuencia de las escasas precipitaciones y las altas temperaturas de este verano.

Todo Gales está también oficialmente en sequía, una situación que afecta sobre todo a la agricultura.

La cosecha británica de este año podría ser la peor registrada hasta ahora debido a un verano con calor extremo que, según el sector agrícola, ha ocasionado ya unas pérdidas de 390 millones de libras (456 millones de euros).