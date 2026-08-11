Alerta por sequía hidrológica en la mitad de República Checa, sin previsiones de mejora

Los pronósticos meteorológicos indican una ausencia prácticamente total de precipitaciones en los próximos días y temperaturas de más de 35 grados, lo que intensificará la evaporación del agua.

Según el Instituto Hidrológico Checo (ČHMÚ), la mitad del país está en 'estado de sequía hidrológica', por escasez de agua en ríos y aguas subterráneas, mientras que la otra mitad sólo registra escasez en una de esas reservas y se encuentra, por tanto en 'estado de sequía'.

Las medidas para ahorrar en el consumo del agua, como la prohibición de regar jardines, llenar las piscinas o recoger agua de río para limpiar coches sólo se han declarado en alguno municipios pequeños de la región de Brno, así como en las localidades de Břeclav, Boskovice y Mikulov, también en la parte oriental del país.

Los datos del ČHMÚ muestran el descenso del nivel de los mayores ríos, como el Elba o el Morava, hasta cotas históricas muy bajas, mientras que los embalses del Moldava, que atraviesa la capital, han ayudado a mantener su caudal.

Pero, a excepción de los tramos inferiores del Eger y el Berounka, así como las secciones navegables durante todo el año del Elba, Moldava y Morava, casi todos los tramos de los ríos checos son intransitables para cualquier tipo de navegación.