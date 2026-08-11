Amnistía califica de "victoria para los DDHH" la abolición de la pena de muerte en Líbano

"La decisión del Líbano de abolir la pena de muerte marca un hito importante y una victoria para los derechos humanos en el país. La justicia debe basarse en los derechos humanos, no en un castigo cruel e irreversible", dijo la directora de AI para Oriente Medio y el Norte de África, Heba Morayef, en un comunicado.

El Parlamento libanés aprobó hoy el proyecto de ley para abolir la pena capital, aunque el país mediterráneo no registraba ejecuciones desde hace más de dos décadas y mantenía una moratoria de facto desde 2004.

La aprobación de las enmiendas que acaban con la pena de muerte representa la transformación de "una precaria pausa en las ejecuciones en una protección jurídica duradera", que además alinea al Líbano con la tendencia global hacia la abolición.

Morayef advirtió, sin embargo, que las autoridades deben garantizar la conmutación de todas las condenas a muerte e instó a que las autoridades competentes ratifiquen los tratados internacionales sobre la abolición e impulsen reformas para fortalecer un sistema de justicia basado en los derechos humanos.

AI indicó que la ley no solo abole la pena de muerte, sino que la sustituye por cadena perpetua con trabajos forzados como pena alternativa, y recordó que a finales de enero de 2026 al menos 85 personas permanecían en el corredor de la muerte en ese país, según la Dirección de Prisiones del Ministerio de Justicia libanés.

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Una vez entre en vigor la ley, el Líbano se convertirá en el país número 114 en abolir la pena de muerte para todos los delitos.