Argelia incauta cerca de tres millones de alucinógenos y más de 86 kilos de cocaína

Según informó la cartera de Defensa, las operaciones permitieron detener a 19 presuntos narcotraficantes además de incautarse de "una pistola automática de calibre 9 mm con 50 cartuchos del mismo calibre", cuatro vehículos y recuperarse una "importante suma de dinero" en moneda nacional.

El Ministerio de Defensa Nacional anunció la detención de 14 personas después de "dos operaciones independientes" que posibilitaron el embargo de 1.800.000 de pastillas alucinógenas ocultas "en el interior de un camión tractor con remolque cisterna" y otros 5 sujetos en otro operativo que permitió incautar 1.049.300 alucinógenos y cerca de 86 kilos de cocaína.

Estas operaciones representan, según la cartera de Defensa, su "determinación" en continuar sus esfuerzos en la "lucha contra el tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas".

El pasado junio, el Ejército argelino incineró casi 18.000 kilos de drogas de distinta pureza -entre ellas 1.000 kilos de cocaína y heroína-, con un valor estimado de cerca de 50.500 millones de dinares argelinos (333,28 millones de euros), informó entonces el Ministerio de la Defensa Nacional.

Para el combate del consumo de drogas, en particular en los entornos escolares, el país magrebí adoptó en julio de 2025 una ley que contempla la pena de muerte si el tráfico de estupefacientes se produce en centros educativos, sanitarios o establecimientos públicos.