Aumentan un 1,59 % las ventas de vehículos en Puerto Rico en julio frente a 2025

Según dijo en un comunicado Rosángela Guerra, presidenta de GUIA, en ese total de vehículos vendidos en julio pasado se incluye el segmento de coches electrificados (híbridos, híbridos conectables y totalmente eléctricos), que mantiene un sólido desempeño, reflejando un alza de 29 % durante estos primeros siete meses de 2026 ante el año pasado.

Igualmente, el segmento de miniván registró un aumento de 63,46 %, frente al año anterior.

No obstante, entre los segmentos que mostraron un impacto negativo en el mes de julio se encuentran los minicompactos y minicompactos premium o de lujo, con una disminución de 82,12 % en comparación con el mismo mes del pasado año.

En total, de acuerdo con los datos de GUIA, desde enero a julio de este año se han vendido en la isla 56.644 vehículos, un 14,61 % menos de los 66.366 vendidos en el mismo periodo en 2025.

"Esta tendencia nos obliga a ajustar nuestras proyecciones: de un escenario base, pasamos a un escenario negativo que estima ventas totales de 100.500 unidades al cierre del año, lo que representaría una caída de 9,6 % respecto a lo registrado en 2025", señaló Guerra.

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GUIA es una organización independiente, sin fines de lucro, que se creó en 2006 con el fin de atender asuntos que atañen directamente a la industria automotriz, así como asuntos relacionados a la economía general de Puerto Rico.