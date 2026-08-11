Aumentan un 52 % las llamadas a la línea de ayuda por violencia machista en Rusia

En los primeros seis meses de 2026, el número de llamadas a La Línea de Ayuda para Mujeres sumó 15.839, un 52 % más que en el mismo período de 2025, cuando se registraron 10.402 llamadas, informó el portal de Ostorozhno Nóvosti (Cuidado, noticias).

Además, se recibieron 440 mensajes a través de correo electrónico y redes sociales.

El medio ruso sitúa la violencia física como la más frecuente (81 %), convirtiéndose por primera vez en el tipo de violencia más reportada, por delante de la psicológica.

Además, la proporción de casos en los que el agresor también ejerció violencia contra menores aumentó del 16 % al 28 %.

Las llamadas más frecuentes procedieron de mujeres de las ciudades de Moscú y San Petersburgo, además de las regiones de Krasnodar, Bashkiria, Nizhni Nóvgorod, Rostov, Sverdlovsk, Novosibirsk y Samara.

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Según el portal opositor The Insider, unas 3.000 mujeres murieron asesinadas en Rusia entre 2022 y 2024 por violencia de género.

El Gobierno censura y persigue a las organizaciones sin ánimo de lucro y refugios para las víctimas que tratan de concienciar social y políticamente del maltrato hacia las mujeres por parte de sus parejas y familiares.

Activistas se quejan de la deficiente actuación policial ante dichos casos y su gran número de reincidencia, ya que las fuerzas del orden en la mayoría de las situaciones únicamente conversa con el maltratador para tratar de disuadirle de volver a agredir.

Los expertos citados por ese portal coinciden en que los datos oficiales no reflejan la verdadera magnitud del problema en Rusia, y subrayan que en la legislación nacional ni siquiera existe una definición oficial de lo que constituye este tipo de agresiones.