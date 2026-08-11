Berkshire baja un 1 % en Wall Street tras alcanzar máximo histórico en la jornada anterior

A las 11:29 hora local (15:00 GMT), las acciones de clase A de Berkshire cotizaban a 782.251 dólares por título.

La empresa llegó a vender ayer cada una de sus acciones por 806.102 dólares, su nivel más alto desde el 2 de mayo de 2025, un día antes de que Buffett anunciara su retirada, pero las ganancias se moderaron al cierre y terminó la sesión cotizando a 793.815 dólares por título.

Pese al retroceso de este martes, el valor de sus acciones se sitúa por encima del registrado al cierre del 31 de diciembre de 2025 (754.800 dólares por título), la última jornada bursátil antes de la salida oficial de Buffett de la empresa el pasado 1 de enero, cuando pasó a ocupar el puesto Greg Abel.

Abel, de 63 años, pertenece a la junta directiva de Berkshire desde 2018, en la que se convirtió en uno de los hombres de confianza de Buffet, y desde 2011 ha sido presidente y director ejecutivo de la filial energética de la empresa, Berkshire Hathaway Energy.

El 31 de diciembre de 2025, cada título de Berkshire Hathaway se vendía a 754.800 dólares, según datos del portal Marketwatch.

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La subida de la compañía estuvo impulsada por sus resultados del segundo trimestre, publicados el sábado, cuando incrementó sus ingresos operativos un 16 %, hasta los 12.980 millones de dólares, gracias a sus negocios de energía, ferrocarril y manufactura.

En concreto, las ganancias de su sector de manufactura, servicios y comercio minorista ascendieron un 24 %, hasta 4.470 millones de dólares, las de su negocio de energía se situaron en los 891 millones de dólares, un 27 % más, y las de su empresa ferroviaria, BNSF, aumentaron un 6 %, hasta 1.560 millones de dólares.

En contraposición, los ingresos procedentes de su negocio de seguros cayeron un 13 %, hasta 1.730 millones de dólares, y los relacionados con inversiones de seguros se redujeron en un 9 %, hasta los 3.060 millones de dólares.

En sus resultados trimestrales, el conglomerado divulgó que durante el segundo trimestre recompró unos 4.500 millones de dólares de sus propias acciones, mientras que su reserva de efectivo bajó a 364.700 millones de dólares a finales de junio, frente a los 380.200 millones de dólares del trimestre anterior.

En este sentido, el conglomerado gastó al menos 10.100 millones de dólares adicionales en efectivo en la recompra de acciones, así como en la compra de Taylor Morrison, una de las constructoras de viviendas más grandes de Estados Unidos.