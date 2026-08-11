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11 de agosto de 2026 a la - 16:45

BID activa 300 millones de dólares en financiación de emergencia para Colombia por sismo

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Washington, 11 ago (EFE).- El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) envió este martes su apoyo a Colombia por el sismo que afectó a localidades del occidente del país y activó un fondo de 300 millones de dólares para financiación de emergencia, junto a otros 500.000 dólares en asistencia humanitaria.

Por EFE

"Toda mi solidaridad con Colombia y con las comunidades afectadas por el terremoto. Hoy hablé con el presidente Abelardo de la Espriella para transmitirle personalmente este mensaje y conversar sobre la respuesta ante la emergencia", escribió en X el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn.

Goldfajn afirmó que la nación suramericana "cuenta con el Grupo BID y con hasta 300 millones dólares en financiamiento contingente para emergencias".

"Además estamos listos para aportar 500.000 dólares para asistencia humanitaria y evaluación de daños —en recursos no reembolsables— en este duro momento", agregó.

El Grupo BID es la principal fuente de financiación en América Latina y el Caribe, y está integrado por 48 países de la región, junto a socios de Norteamérica, Europa y Asia.

El terremoto de magnitud 7,4 que afectó el lunes a los departamentos colombianos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas ha provocado la muerte de al menos 240 personas, según el balance de autoridades regionales. Sin embargo, el Gobierno nacional ha contabilizado este martes 181 muertos por el sismo.

Gobiernos e instituciones financieras se han movilizado para comprometer fondos destinados a los esfuerzos de rescate y asistencia humanitaria a los miles de personas afectadas.