BID activa 300 millones de dólares en financiación de emergencia para Colombia por sismo

"Toda mi solidaridad con Colombia y con las comunidades afectadas por el terremoto. Hoy hablé con el presidente Abelardo de la Espriella para transmitirle personalmente este mensaje y conversar sobre la respuesta ante la emergencia", escribió en X el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn.

Goldfajn afirmó que la nación suramericana "cuenta con el Grupo BID y con hasta 300 millones dólares en financiamiento contingente para emergencias".

"Además estamos listos para aportar 500.000 dólares para asistencia humanitaria y evaluación de daños —en recursos no reembolsables— en este duro momento", agregó.

El Grupo BID es la principal fuente de financiación en América Latina y el Caribe, y está integrado por 48 países de la región, junto a socios de Norteamérica, Europa y Asia.

El terremoto de magnitud 7,4 que afectó el lunes a los departamentos colombianos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas ha provocado la muerte de al menos 240 personas, según el balance de autoridades regionales. Sin embargo, el Gobierno nacional ha contabilizado este martes 181 muertos por el sismo.

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Gobiernos e instituciones financieras se han movilizado para comprometer fondos destinados a los esfuerzos de rescate y asistencia humanitaria a los miles de personas afectadas.