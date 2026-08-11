Bogotá prepara 50 toneladas de ayuda para los afectados por el terremoto de Colombia

"Queremos mirar también qué más hacer con las familias que lo perdieron todo para tener productos de higiene, productos como cobijas, toallas, elementos de aseo y alimentos no perecederos, enlatados, que se pueden aprovechar muy fácilmente", dijo a EFE el director ejecutivo del Banco de Alimentos, el padre Daniel Saldarriaga.

El primer avión con alimentos saldrá hacia el municipio de Cartago, en el departamento de Valle del Cauca, uno de los más damnificados por el terremoto. Después, las ayudas se dirigirán a los municipios de El Cairo y San José del Palmar, epicentro del terremoto, donde la organización estima que hay más de 4.000 familias afectadas.

El terremoto, de magnitud 7,4, afectó además a los departamentos de Caldas, Risaralda y el Quindío, donde el Banco de Alimentos espera poder llegar en los próximos días.

Una de los 80 voluntarios de la organización en Bogotá es Olga Lucía Londoño, oriunda de la capital, quien se acercó al banco tras conocer su iniciativa para ayudar en el empaquetado de los alimentos.

"Quisiera aportar algo y me llamó la atención, porque esta es una empresa bien organizada y uno sabe a dónde llegan las cosas", contó Londoño a EFE.

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El banco resalta la importancia de las donaciones, tanto económicas como de productos de primera necesidad, como los que entregó Margarita, otra de las voluntarias que acudió con un carro de la compra lleno de productos para las personas que "sufren de alguna necesidad alimentaria" y aseguró que lo hizo "siguiendo el instinto del corazón".