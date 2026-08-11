Bruselas reconoce que su ley digital no cubre los bulos que nacen fuera de la UE

"Meta y TikTok han activado sus protocolos de crisis y se ha puesto en marcha un mecanismo 'ad hoc' de escalado y cooperación con los verificadores de datos", declaró el portavoz comunitario Balazs Ujvari, quien enmarcó la herramienta en el código de conducta sobre desinformación de la Ley de Servicios Digitales (DSA).

La CE precisó, no obstante, que la DSA solo tiene aplicación dentro de la UE, por lo que la cooperación sobre contenidos originados en Marruecos se limita a una base voluntaria: "La decisión reside en las plataformas; nosotros simplemente coordinamos y reunimos a los actores".

Así, "las plataformas obtienen mejor información de los verificadores de hechos para señalar cualquier desinformación perjudicial relacionada, por ejemplo, con un posible nuevo cruce masivo de la frontera. En esencia, les estamos ayudando a través de esta plataforma también a hacer cumplir mejor sus propias normas", expresó.

Bruselas celebró una primera reunión con plataformas y verificadores el viernes pasado, y prevé otra el jueves del Grupo de Trabajo sobre Integridad Informativa, uno de los grupos del consejo de coordinadores de servicios digitales, centrada en la situación en Ceuta.

Además, la Comisión está dispuesta a ofrecer "más apoyo" en el ámbito digital, incluido en el marco de la DSA, "si se solicita", algo que España no ha hecho formalmente.

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La vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia de la CE, Henna Virkkunen, abordó el lunes con el ministro español de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, los esfuerzos con Europol y las plataformas digitales.

Virkunnen informó en redes sociales que mantuvo una "conversación constructiva" con López sobre "cómo evitar estos viajes tan peligrosos e ilegales, así como la trágica pérdida de vidas humanas".

Por su parte, TikTok ha movilizado un equipo especial de seguridad como parte de su "protocolo global consolidado para responder a acontecimientos emergentes", que hace seguimiento de tendencias regionales y amenazas emergentes "en tiempo real, incluyendo posibles comportamientos engañosos", declaró el lunes un portavoz del gigante tecnológico a EFE.

La red social señaló que, hasta el momento, no ha confirmado actividad que constituya una "operación encubierta de influencia" en torno a Ceuta.

TikTok añadió que colabora con organizaciones de verificación acreditadas por la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN), entre ellas Newtral en España y MapExpress en Marruecos, y que el contenido no verificado deja de ser recomendable en el feed "Para ti" mientras dura el proceso de verificación.

La compañía cifró en un 99,7 % la proporción de contenido retirado por explotación humana entre enero y marzo de 2026 que fue eliminado antes de ser notificado, y en un 99,6 % en el caso de la desinformación perjudicial.