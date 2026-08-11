Candidato presidencial francés defiende centros de retención de migrantes fuera de Europa

"Tenemos que crear lo antes posible un nuevo reglamento europeo sobre los retornos. Permite reforzar los procedimientos de expulsión y crear centros de retorno en terceros países", aseguró el político de centro-derecha en una tribuna publicada este martes en Le Figaro.

Con un mensaje directo, el que fuera jefe de Gobierno entre 2017 y 2020, distanciado ahora del presidente, Emmanuel Macron, propone un endurecimiento de la política migratoria: "Seré el presidente de una Francia que controla su destino en una Europa que protege sus fronteras y se hace respetar".

Philippe consideró que la crisis migratoria de Ceuta exige una respuesta europea, que debe reforzar sus políticas para "elegir quien entra en el territorio para trabajar, estudiar o solicitar legítimamente asilo".

Entre las "dos demagogias" que "niegan el problema en nombre de lo políticamente correcto" o "pretenden recuperar el control con aislamiento", apuesta por "el control y la firmeza para hacer respetar las leyes francesas, las reglas europeas".

Además de los centros de retención en países terceros, Philippe propone acuerdos con los países de tránsito, que a su juicio "están dando resultados" en algunos casos, como Túnez o Libia, pero exige una mayor firmeza con Argelia, frente al que pide acabar con el acuerdo de 1968 entre ambos países: "Utilizaremos todos los instrumentos nacionales y europeos para defender nuestros intereses y nuestras fronteras".

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Sin citar el caso de España, el candidato considera, además, que "ya no es razonable que un país pueda lanzar un proceso de regularización masiva de personas que hayan entrado o se encuentren de forma irregular en Europa sin debatir con sus socios".

"Toda operación masiva de regularización debe ser objeto de acuerdo previo a nivel de Schengen. Una frontera común implica reglas comunes y responsabilidades comunes", señaló.

Philippe se pronuncia en favor de la suspensión de la recepción de demandas de asilo en los lugares con demasiada presión, como es el caso de algunos territorios franceses de ultramar.

"Los Estados europeos deben compartir una doctrina común por países de origen, una lista de países seguros que sea única, armonizar su política y compartir procesos de acogida", indicó.