Catar lamenta que Israel siga "dilatando" la aplicación de la tregua en Gaza

"Por supuesto, esta actitud y estas prácticas israelíes de dilatar la aplicación de todos los acuerdos alcanzados desde el primer día hasta hoy continúan, lamentablemente", dijo en su rueda de prensa semanal desde Doha el portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari.

El Gobierno de Catar reaccionó así al rechazo de hace dos días del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al documento de los 15 puntos y afirmó que Israel no abandonará Gaza hasta que el grupo islamista Hamás se desarme.

El movimiento palestino, por su parte, confirmó su "firme compromiso" con el plan de Trump publicado por la Junta de Paz para avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego en Gaza, que estipula el desarme del grupo armado y la retirada israelí de la Franja.

Ante esta situación, Al Ansari confió en que la comunidad internacional "ejerza presión para que se aplique el acuerdo", al tiempo que valoró los avances logrados después de que Hamás aceptara el desarme, aunque advirtió de que "ahora le corresponde a la parte israelí actuar".

"La responsabilidad recae, por supuesto, sobre Israel. Estamos trabajando con nuestros socios de la comunidad internacional para garantizar que el acuerdo se lleve a la práctica", insistió el diplomático catarí, que aseguró que sigue trabajando con los equipos mediadores de Estados Unidos, Egipto y Turquía para implementar la tregua.

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El 30 de julio, Trump anunció que la Junta de Paz había alcanzado un pacto "histórico" para el desarme total de Hamás y de otros grupos de la Franja que permitiría avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego, que incluye el "cese de las operaciones militares" en Gaza.