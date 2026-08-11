China elige a Deutsche Bank como primer banco europeo para procesar operaciones en yuanes

En un breve comunicado publicado en su página web, el BPC indicó en la tarde de este lunes que, en virtud de su acuerdo con el banco central alemán, ha decidido autorizar a Deutsche Bank para actuar como banco de liquidación de renminbi (nombre oficial de la moneda) en Fráncfort.

Los bancos de compensación, también conocidos como bancos de liquidación, son entidades autorizadas para procesar y finalizar transacciones, en este caso operaciones transfronterizas denominadas en yuanes, las cuales son clave para el comercio internacional chino y para los planes de Pekín de internacionalizar el uso de su divisa.

En otro comunicado separado, Deutsche Bank confirmó la decisión y explicó que, a partir de ahora, "facilitará servicios directos de procesado, compensación y liquidación de extremo a extremo en transacciones transfronterizas en yuanes para instituciones financieras y negocios europeos".

Así, el banco alemán se convertirá en un "puente local hacia los sistemas de pago de China", y en una "conexión clave" entre los mercados financieros de Europa y el país asiático.

El consejero delegado de Deutsche Bank para Asia-Pacífico, Europa, Oriente Medio, África y Alemania, Alexander von zur Muehlen, aseguró que la iniciativa "reforzará la conexión financiera entre China y Europa".

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La entidad teutona recordó su "prolongado apoyo" a la internacionalización del yuan, y subrayó que fue uno de los primeros bancos internacionales en participar de forma directa en CIPS, la alternativa china al sistema de pagos internacionales SWIFT, tras su lanzamiento en 2015.

Con estas iniciativas, China busca seguir dando pasos en su campaña por incrementar el uso del yuan en el resto del planeta y reducir así la dependencia global del dólar estadounidense, aunque, según datos de SWIFT, la cuota de este último es de un 50,1 % y la del renminbi, únicamente del 3,1 %.

A finales de junio, el BPC anunció una serie de medidas para promover la internacionalización del yuan, por ejemplo permitiendo a instituciones financieras como bancos centrales o fondos soberanos tomar prestados yuanes del propio BPC con sus bonos chinos como aval, imitando la operativa de los títulos del Tesoro estadounidense, uno de los activos de reserva predilectos a nivel mundial.

Además, se autorizó a los seis principales bancos estatales del país a llevar a cabo transacciones en yuan 'offshore' (el negociado en mercados extranjeros), bajo cuotas, directamente desde sus sedes centrales, en lugar de a través de sus subsidiarias en el exterior como hasta entonces, facilitando así la oferta de liquidez.

También hacia el cierre del primer semestre, el BPC designó al sudafricano Standard Bank como primer banco africano de compensación en yuanes, operando de forma conjunta con la mayor entidad de China, el estatal ICBC, para procesar operaciones en renminbi en 19 países del continente.

Ante este coyuntura, David Zhang, analista de la consultora Trivium China, indicó que, aunque "nada de esto significa que el yuan vaya a destronar al dólar" ya que "la brecha (...) en términos de profundidad, apertura y confianza sigue siendo enorme", los movimientos apuntan en una "dirección inequívoca": "Ladrillo a ladrillo, Pekín está construyendo una casa para el yuan en el escenario global".