Colonos israelíes ocupan el patio de familia palestina en Qusra y soldados rezan con ellos

"Los colonos siguen aquí", dice a EFE por mensajería el palestino Qusay abu Ridi, cuya casa también está siendo asediada ya que se encuentra a unos 15 metros de donde los colonos han levantado una carpa, llevado colchones y sillas, sin que el Ejército israelí haga nada para expulsarlos.

Abu Ridi vive en la casa de su hermano -que reside en EE.UU.- y junto a ella, se encuentra la vivienda asediada en cuyo interior permanecen atrapados una familia de palestinos con dos hijas.

Según un vídeo grabado por los palestinos al que tuvo acceso EFE, al menos cuatro soldados se pusieron ayer a rezar con los colonos a las afueras de la vivienda, mientras que otras imágenes muestran a dos de ellos, en uniforme militar, sentados en una mesa bajo la carpa junto a los israelíes.

Por su parte, el diario israelí Haaretz denunció que los soldados israelíes impidieron ayer a una reportera y a uno de sus fotógrafos llegar hasta la vivienda asediada. De acuerdo con el diario, los soldados presentes "se negaron" a ayudar a los periodistas, cuyo vehículo "permaneció bloqueado por los colonos durante dos horas".

Haaretz explica que los soldados les mostraron una orden que declaraba el área 'zona militar cerrada', pero que esta orden no se aplicó a los colonos.

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"Ayer, activistas extranjeros y periodistas israelíes intentaron entrar en nuestra zona. El Ejército los detuvo, diciéndoles que se trata de una zona militar restringida. Nos habían traído comida y medicinas", detalla a EFE Qusay.

Preguntado por EFE, el Ejército israelí no aclaró por qué no se ha arrestado a ninguno de los colonos, por qué se permite que sigan ahí ni qué significa que se pusieran a rezar con los colonos.

"Los comandantes están revisando el incidente y se tomarán medidas disciplinarias en función de las conclusiones", dijo un portavoz castrense a EFE, sin ofrecer detalles sobre lo sucedido.

Qusay explica a EFE que el campamento que los colonos han creado es el último paso de un proceso de acoso y agresión, sin que el Ejército israelí haya intervenido para protegerlos.

El palestino explica que, ya en enero de 2026, llegaron colonos y se instalaron a unos 300 metros de ambas casas, a las que empezaron a entrar a robar, a llevarse las cámaras de vigilancia y a dañar los generadores.

Fue entonces cuando él, junto a sus hermanos y sus sobrinos, comenzaron a hacer estancia temporales en la vivienda de su hermano. "Han pasado unos cuatro meses desde que nos cortaron la luz y el agua. Nos siguen atacando, incluso cuando estamos en la calle", explica.

Con el nuevo gobierno ultraderechista de Benjamín Netanyahu, y a la sombra de la ofensiva bélica que ha arrasado Gaza, los ataques de colonos en Cisjordania ocupada -quema de mezquitas, disparos, robo de ganado- se han incrementado exponencialmente, en muchas ocasiones bajo el amparo y la protección de las fuerzas armadas.

Desde el 7 de octubre de 2023, los ataques militares y la violencia de los colonos han provocado el desplazamiento forzoso de 64 comunidades palestinas, donde vivían más de 4.300 personas, según datos de la ONG B'Tselem que habla de una "escala sin precedentes", mientras que otros 454 palestinos han sido obligados a abandonar sus hogares en 15 comunidades parcialmente desplazadas.