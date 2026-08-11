Condenadas dos personas a cadena perpetua en Baréin por "apoyar" a Irán en sus ataques

La Fiscalía General informó en un comunicado de que las dos personas están acusadas de "espionaje por compartir ubicaciones e imágenes sensibles con la Guardia Revolucionaria Iraní".

Las autoridades alegaron que resolvieron el caso después de "monitorear publicaciones en redes sociales, lo que les permitió identificar al primer sospechoso, quien publicaba mensajes en apoyo de los ataques iraníes. Tras su arresto, este confesó haber colaborado con el otro sospechoso en el extranjero para compartir ubicaciones de posiciones sensibles dentro de Baréin".

El Tribunal Penal Superior de Baréin es un órgano judicial de alta instancia en el sistema legal del país, encargado de juzgar delitos graves, incluidos los casos relacionados con terrorismo y seguridad nacional.

En este contexto, la Fiscalía subrayó que "la protección de la seguridad del reino y de sus intereses nacionales exige abordar todas las formas de cooperación o comunicación ilegal con partes hostiles, y que seguirá ejerciendo sus competencias legales para enjuiciar a los autores de estos delitos y remitirlos a la justicia".

En otros casos, tres sospechosos fueron condenados a diez años de prisión y a una multa de 5.000 dinares bareiníes (13.258 dólares) por publicar en redes sociales mensajes de apoyo a los ataques iraníes.

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La Fiscalía General declaró que "el material publicado a través de esas cuentas incluía imágenes, vídeos y comentarios que expresaban apoyo a los atentados, además de la difusión de sitios web y datos vitales cuya publicación, acceso o circulación estaba prohibida".

Baréin, que acoge la Quinta Flota estadounidense, ha sido uno de los países más afectados por los ataques lanzados por Irán contra los países del golfo Pérsico desde el inicio de la guerra.

El Gobierno bareiní ha prohibido y tipificado como delito la difusión de vídeos, imágenes o grabaciones no verificadas que muestren las consecuencias de ataques iraníes, zonas afectadas por operaciones militares o despliegues de seguridad dentro del reino.