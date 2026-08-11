Congresista apoyado por Trump y un exrepublicano, los aspirantes a reemplazar a DeSantis

A ellos se suman James Fishback, un candidato de extrema derecha de origen colombiano que propone un impuesto a los creadores de OnlyFans, y Jay Collins, actual vicegobernador, quien busca defender la agenda de DeSantis, que también competirán el martes de la semana que viene en las primarias.

El líder en las encuestas para la elección interna del Partido Republicano y la general es el congresista federal Byron Donalds, quien podría convertirse en el primer gobernador afroamericano de Florida y cuenta con el respaldo de Trump, porque considera que implementará su agenda 'America First' (Estados Unidos primero).

"Luchará incansablemente para ayudar a mantener nuestra frontera segura, detener el crimen migratorio, fortalecer nuestro Ejército, proteger a nuestros veteranos, impulsar el dominio energético de EE.UU., reducir impuestos y regulaciones", escribió Trump en su red social, Truth Social, para justificar su apoyo.

Donalds, de 48 años, ha prometido afianzar el liderazgo de la agenda antiinmigación de Trump en Florida, el tercer estado más poblado de EE.UU. y donde tres de cada 10 habitantes son hispanos.

Además de haber avisado en un evento con venezolanos en julio en la ciudad de Doral de que los "deportaría" tras la expiración del Estatus de Protección Temporal (TPS) ordenada por el presidente, el congresista afronta controversias como el haber sido arrestado a los 18 y 20 años por venta de mariguana y por fraude, además de recibir donativos de empresas de inteligencia artificial (IA) pese a que ha prometido restricciones para la construcción de centros de datos.

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Del lado opositor, el excongresista David Jolly (2014-2017) busca abanderar al Partido Demócrata, que gobernó por última vez el estado en 1999, tras haber abandonado a los republicanos en 2018 por sus críticas a la primera presidencia de Trump.

Jolly (53), quien lidera por decenas de puntos porcentuales la contienda interna de los demócratas ante la falta de otros perfiles visibles, centra su campaña en una economía que "funcione para todos", soluciones públicas para vivienda, salud y educación, y proteger "los derechos y la dignidad de todos".

Pero el abogado afronta la caída de su partido en Florida, antes considerado un estado bisagra o péndulo, pues en 2026 hay más de 5,5 millones de votantes afiliados a los republicanos frente a 4,04 millones de demócratas de un total de 13,42 millones de electores, según datos del Departamento de Estado de Florida.

El empresario James Fishback (31), hijo de una migrante colombiana, ha despertado las mayores controversias de la contienda, al proponer un "impuesto al pecado" del 50 % a creadores de pornografía de la plataforma de OnlyFans, cuestionar la ayuda de EE.UU. a Israel y usar lenguaje racista, según sus propios colegas de partido.

Fishback ha llamado a Donalds "esclavo" y lo ha acusado de buscar convertir a Florida en un 'ghetto' (barrio peligroso), además de bromear sobre los judíos y defender a Nick Fuentes, 'influencer' al que los propios republicanos acusan de nacionalista blanco y antisemita.

El aspirante acompaña posturas del conservadurismo social, como una prohibición total del aborto y deportaciones masivas, con propuestas de populismo económico como licencias de maternidad pagadas por el Estado y un veto a los centros de datos de IA.

A ellos se suma Jay Collins (50), vicegobernador de Florida, que busca defender el legado de DeSantis, quien fue aspirante presidencial de los republicanos en 2024 gracias a la atención que despertó su postura antiinmigración y sus batallas culturales contra 'woke', el término despectivo para describir políticas progresistas y de diversidad.

El veterano, quien sirvió cerca de 20 años en las Fuerzas Armadas, ha intentado impedir que Fishback aparezca en la boleta mediante una demanda en la que alegó que no cumple los requisitos de residencia, y ha advertido que Donalds es "demasiado arriesgado" para Florida por su polémico pasado.