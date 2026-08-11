Continúan en Libia las labores de extinción del incendio en refinería atacada con un dron

El ataque se produjo dos días después de que la misma refinería -con una capacidad de producción de 120.000 barriles por día- recibiera un primer impacto mediante el mismo sistema, según explicó la empresa el sábado, tras el suceso, cuando aclaró que, en ese momento, las instalaciones sufrieron "algunas pérdidas materiales", pero "no se registraron daños humanos".

Sin embargo, el segundo ataque generó un incendio de grandes dimensiones en uno de sus tanques, que se propagó rápidamente por una parte de las instalaciones, generando "enormes daños estructurales" -todavía no cuantificados- y la intoxicación por inhalación de humo de decenas de trabajadores y residentes.

La "inmediata" intervención de los bomberos -que siguen tratando de extinguir las llamas y "enfriar" los tanques cercanos- impidió que el fuego se propagara por otros depósitos adyacentes y zonas aledañas, "pese a la voracidad de las llamas de grandes dimensiones".

Según la fuente, en paralelo, se realizan labores para asegurar propiedades e instalaciones próximas, "contribuyendo a reducir de riesgo de que resulten afectadas por el fuego" y evitar "mayores daños" a la población.

Tras los ataques, la Corporación Nacional de Petróleo (NOC, por sus siglas en inglés) advirtió que los activos petroleros en Zawiya -a unos 40 kilómetros de la capital, Trípoli- "todavía están bajo riesgo de ataques y sabotaje por control remoto".

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Explicó que, "tras el gran impacto", hubo un nuevo intento con un "aparato" que cayó cerca del "tanque de aceite esencial y la red de oleoductos", aunque no llegó a causar daños.

Ante la sucesión de ataques, la NOC manifestó que "la situación requiere la intervención de las autoridades competentes, de manera urgente y precisa".

El Consejo de Administración de la corporación advirtió que, si los ataques continúan, se verá "obligado a declarar el estado de fuerza mayor y detener por completo las operaciones de la refinería" de Zawiya, la de más alta producción de Libia.

Los hechos fueron condenados por el Parlamento, el Ministerio de Petróleo o la Compañía General de Electricidad, entre otras instituciones, que coincidieron en la necesidad de investigar los hechos e identificar y juzgar a los autores.

Libia vive en estado permanente de alerta, tanto por los enfrentamientos entre milicias como por las revueltas populares, especialmente en el oeste, en las que los participantes exigen acabar con la división y la prolongada crisis que afecta al país desde hace más de una década.

Desde 2014, tras las últimas elecciones legislativas, Libia está sumida en una profunda crisis, con episodios violentos recurrentes, y dividida institucionalmente, con el Gobierno de Unidad Nacional (GUN) al frente del oeste, y con el este tutelado por el mariscal Jalifa Haftar.