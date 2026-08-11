Controlados los incendios en la refinería libia afectada por varios ataques de drones

El ataque, cuyo origen aún se desconoce, generó un incendio de grandes dimensiones en uno de los tanques de la refinería y se expandió rápidamente por una parte de las instalaciones, generando "enormes daños estructurales" -todavía no cuantificados- y la intoxicación por inhalación de humo de decenas de trabajadores y residentes.

La refinería de Zawiya -con una capacidad de producción de 120.000 barriles por día- había recibido, dos días antes, un primer impacto mediante el mismo sistema, según explicó la empresa libia, provocando "algunas pérdidas materiales" en las instalaciones, pero "sin registrase daños humanos".

Unos veinte minutos antes del anuncio de la extinción de los incendios en la refinería, la NOC informó que otra agresión -la quinta registrada desde el sábado- impactó en uno de los depósitos tras la reanudación de las operaciones en la refinería que se habían interrumpido a causa de los ataque precedentes.

Los hechos fueron condenados por el Parlamento, el Ministerio de Petróleo o la Compañía General de Electricidad, entre otras instituciones, que coincidieron en la necesidad de investigar los hechos e identificar y juzgar a los autores.

Sin embargo, el GUN -liderado por Abdelhamid Dbeiba- todavía no se pronunció al respecto ni se manifestó sobre los sucesivos ataques registrados desde hace tres días contra infraestructuras públicas, fundamentales para la economía del país.

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Desde 2014, tras las últimas elecciones legislativas, Libia está sumida en una profunda crisis, con episodios violentos recurrentes, y dividida institucionalmente, con el Gobierno de Unidad Nacional (GUN) al frente del oeste, y con el este tutelado por el mariscal Jalifa Haftar.