Controlados todos los incendios en la refinería libia atacada con varios drones

Argel, 11 ago (EFE).- La Corporación Nacional de Petróleo (NOC, por sus siglas en inglés) anunció este martes que "se han controlado todos los incendios que se declararon en varios depósitos" de la refinería de Zawiya, en el oeste de Libia, más de 20 horas después de que un depósito con más de 4,5 millones de litros de gasolina fuera atacado con un dron.

El ataque, cuyo origen aún se desconoce, generó un incendio de grandes dimensiones en uno de los tanques de la refinería y se expandió rápidamente por una parte de las instalaciones, generando "enormes daños estructurales" -todavía no cuantificados- y la intoxicación por inhalación de humo de decenas de trabajadores y residentes.

La refinería de Zawiya -con una capacidad de producción de 120.000 barriles por día- había recibido, dos días antes, un primer impacto mediante el mismo sistema, según explicó la empresa libia, provocando "algunas pérdidas materiales" en las instalaciones, pero "sin registrarse daños humanos".

Unos veinte minutos antes del anuncio de la extinción de los incendios en la refinería, la NOC informó que otra agresión -la quinta registrada desde el sábado- impactó en uno de los depósitos tras la reanudación de las operaciones en la refinería que se habían interrumpido a causa de los ataques precedentes.

Los hechos fueron condenados por el Parlamento, el Ministerio de Petróleo o la Compañía General de Electricidad, entre otras instituciones, que coincidieron en la necesidad de investigar lo sucedido e identificar y juzgar a los autores.

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El Gobierno de Unidad Nacional (GUN), que administra el oeste del país bajo el liderazgo de Abdelhamid Dbeiba, afirmó, mediante un comunicado, que los repetidos ataques "constituyen un delito grave y una escalada" al calificar estas agresiones como una "acción organizada y peligrosa que exige una respuesta firme" por parte del Estado para evitar la repetición de los sucesos.

Además Dbeiba informó que las autoridades "han iniciado sus investigaciones para determinar el origen de los drones" utilizados para atacar la refinería de Zawiya y aseveró que los responsables de las agresiones no "quedarán impunes".

Libia vive en estado permanente de alerta, tanto por los enfrentamientos entre milicias como por las revueltas populares, especialmente en el oeste, en las que los participantes exigen acabar con la división y la prolongada crisis que afecta al país desde hace más de una década.

Desde 2014, tras las últimas elecciones legislativas, Libia está sumida en una profunda crisis, con episodios violentos recurrentes, y dividida institucionalmente, con el Gobierno de Unidad Nacional al frente del oeste, y con el este tutelado por el mariscal Jalifa Haftar.