Cruz Roja se moviliza en Colombia con la prioridad de rescatar víctimas

Cruz Roja Colombiana ha activado su sala nacional de crisis y los equipos de búsqueda y rescate de los departamentos de Antioquia, Quindío y Caldas están desplegados y operativos, indicó la federación en un comunicado.

En este sentido, 30 miembros de los equipos de búsqueda y rescate de Antioquia han sido enviados al Chocó, una de las zonas más afectadas por el terremoto, agregó la nota de FICR.

"Las operaciones de búsqueda y rescate continúan mientras las autoridades y los equipos de la Cruz Roja trabajan para determinar la magnitud total de la catástrofe", destacó FICR, señalando que las cifras de víctimas y daños son provisionales y cambian rápidamente a medida que avanza el acceso a las zonas afectadas.

FICR señaló a ese respecto que la llegada a algunos de los lugares más afectados por el seísmo, sobre todo en el Chocó, se ve dificultada por el cierre de algunos aeropuertos y los cortes de carreteras.