Denuncian deficiencias en trámites de centro deportivo de la AFA en Miami, según el Herald

Habitantes de North Bay Village, una isla en el norte de la ciudad, objetan el acuerdo entre la Alcaldía y la AFA para construir el complejo deportivo, que abrió el 4 de junio, justo antes del comienzo del Mundial de Fútbol, con un costo aproximado de 24 millones de dólares, reportó el diario este martes.

El medio de Miami accedió a documentos legales que muestran que el Ayuntamiento, presuntamente, no realizó el debido proceso en indagar las firmas y el monto del proyecto, además de una aprobación "apresurada y plagada de desacuerdos".

Además, "la Junta de Ética del Estado de Florida determinó que Brent Latham, alcalde de North Bay Village en ese momento, podría haber violado las regulaciones sobre conflictos de interés por aceptar regalos de la Asociación del Fútbol Argentino mientras negociaba el acuerdo", informó el texto.

El alcalde respondió que él "no tiene conocimiento de nada en absoluto que indique que alguno de los fondos aportados a este proyecto no se invirtiese de manera adecuada".

La cuenta de X de North Bay Village muestra que el Centro Comunitario Brent W. Latham, el nombre del sitio, ha albergado desde su apertura eventos junto con la AFA como la celebración de 'La Casa de la Selección Argentina', con "pádel de élite, experiencias y juegos", incluyendo imágenes de jugadores como Lionel Messi.

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El Ayuntamiento también ha promocionado 25 becas de la AFA para su academia de fútbol.

Por otro lado, en su última actualización, el 31 de julio, reportó que el centro aún no estaba "completamente abierto", pues ha funcionado por ahora con un certificado de ocupación temporal (TCO, en inglés).

Al anunciar el sitio el 24 de junio de 2022, la AFA lo llamó "un Centro de Alto Rendimiento de alta tecnología con campos de entrenamiento, escuelas de fútbol, espacios multipropósitos y un museo del fútbol", además de un "proyecto modelo para el mundo".

"Para el fútbol argentino es vital llevar a cabo este desarrollo ya que posiciona nuestro fútbol fuera de las fronteras del país", argumentó Tapia entonces.

Los cuestionamientos resurgen tras reportes del 22 de julio en la prensa argentina sobre que la Justicia de Estados Unidos requirió información sobre una empresa relacionada con la AFA que incluyó al presidente Tapia y a su tesorero, Pablo Toviggino.

Según los medios, el Tribunal de Distrito Sur de Florida solicitó información para una investigación preliminar sobre TourProdEnter LLC, presuntamente empleada por la AFA como su agente comercial fuera de Argentina, donde los tribunales también llevan adelante un caso contra Tapia, Toviggino y otros directivos por supuesto desvío de fondos.

Sin embargo, AFA ha negado el hecho y subraya que el pedido de información de la Justicia estadounidense no está dirigido a Tapia, Toviggino, ni a ninguno de los directivos, y que tampoco les han sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico.