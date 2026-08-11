Dos heridos en dos ataques israelíes en el sur del Líbano, incluido contra una ambulancia

"Un ataque aéreo israelí con un dron en la ciudad de Nabatieh dejó dos civiles heridos", afirmó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia, dependiente del Ministerio de Salud Pública libanés.

Tras esa acción, Israel lanzó otro ataque que "tuvo como objetivo a un equipo de ambulancia de la Asociación Al Risala (afiliado con el grupo chií Amal), que había llegado para socorrer a los heridos. La ambulancia sufrió daños", se apunta en la nota.

El Ministerio reiteró su condena a los "continuos ataques del enemigo contra equipos de ambulancia, lo que constituye una violación inaceptable del derecho internacional humanitario y de todas las normas internacionales".

Hasta el momento, Israel no ha reaccionado ante esta información.

Estos dos bombardeos se producen horas después de que el Ejército israelí lanzara otro ataque contra las colinas de Ali Taher, también en el sur del Líbano.

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Los ataques en el sur del Líbano continúan después de que el pasado jueves concluyera en la capital italiana la séptima ronda de negociaciones directas entre el Líbano e Israel para acordar, entre otros puntos, la retirada de las tropas israelíes que invaden el sur libanés en el marco de la ofensiva iniciada el 2 de marzo.