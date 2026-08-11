Ecuador reporta siete incendios forestales activos en cinco provincias

Uno de los incendios se registra en la localidad de Calacalí, en la provincia andina de Pichincha, cuya capital es Quito, donde los bomberos intentan controlar el flagelo.

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó de que al momento realizan "ataques directos al incendio con seis cuadrillas para poder controlar el avance del fuego".

También están activos incendios en la provincia andina del Carchi, fronteriza con Colombia; en la de Loja, fronteriza con Perú; en la de Chimborazo (centro), y tres en la de Imbabura (norte).

De acuerdo a la SNGR se ha logrado controlar otros incendios registrados en las provincias de Bolívar, Carchi, Cañar y Loja.

Todas las provincias afectadas por incendios forestales pertenecen a la región andina, afectada al momento por la sequía y fuertes vientos.