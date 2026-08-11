EE.UU. envía a Colombia un equipo de respuesta ante desastres por el terremoto

El Departamento de Estado detalló en un mensaje en la red social X que la Administración de Donald Trump y la Embajada estadounidense en Bogotá están "en contacto directo" con el nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

"Ayer, Estados Unidos activó un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres (DART, por sus siglas en inglés) que llegará hoy a Colombia para apoyar las operaciones críticas del Gobierno, la programación y la coordinación general de la respuesta", precisó.

De la Espriella informó este martes que el Gobierno nacional ha contabilizado al menos 181 muertos por el sismo. Sin embargo, los balances divulgados por las autoridades de los departamentos afectados y sus capitales elevan el número de víctimas mortales a por lo menos 240.

El terremoto ocurrió el lunes a las 07:34 hora local (12:34 GMT), con epicentro en las inmediaciones del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

El temblor, que se sintió en buena parte del país, causó graves afectaciones en ciudades como Quibdó (Chocó), Cali (Valle del Cauca), Pereira (Risaralda) y Armenia (Quindío).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Administración de Trump, que mantiene una estrecha relación ideológica con el nuevo Gobierno de De la Espriella, anunció el lunes una ayuda de 15,5 millones de dólares para atender la emergencia.