EE.UU. y Guyana firman un memorando para reforzar la seguridad contra el narcotráfico

"El memorando de entendimiento refuerza y profundiza la asociación de larga data, basándose en la cooperación previa en la lucha contra el narcotráfico y en la colaboración más amplia en materia de seguridad", afirmó el presidente de Guyana, Irfaan Ali -en un mensaje en su cuenta de Facebook- tras la rubrica del documento en el despacho presidencial.

Al encuentro asistieron el ministro de Finanzas guyanés, Ashni Singh; el ministro de Recursos Naturales, Vickram Bharrat; el secretario de Asuntos Exteriores, Robert Persaud; la secretaria permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Sharon Roopchand, y la embajadora de Estados Unidos en Guyana, Nicole Theriot.

Landau arribó a Guyana tras concluir su visita a Trinidad y Tobago, donde afianzó la colaboración entre Washington y Puerto España en materia de energía, seguridad y economía y fortaleció el acceso de Estados Unidos a minerales críticos como el vanadio.

Ali y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, destacaron en septiembre del año pasado "la alianza estratégica" de sus países en la lucha contra el narcotráfico en el Caribe, en el marco de las tensiones con Venezuela, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

El Gobierno de Ali ha expresado en varias ocasiones su apoyo al despliegue militar estadounidense en el Caribe para luchar contra el narcotráfico.