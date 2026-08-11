Ejército de Sudán repele un ataque de los paramilitares en ciudad fronteriza con Etiopía

La administración de la provincia de Qaysan, en el estado de Nilo Azul, dijo en un comunicado que las FAR y las fuerzas aliadas del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte (SPLM-N) lanzaron el ataque por la mañana contra la ciudad homónima, que tuvo como objetivo a un grupo de agricultores en plena temporada de siembra.

"Condenamos en los términos más enérgicos esta agresión criminal que atenta contra el sustento, la seguridad y la estabilidad de nuestros ciudadanos", indica en la nota, que denuncia que los paramilitares "continúan combatiendo con fiereza en el frente de batalla en Qaysan".

Casi 19,5 millones de personas se enfrentan a "niveles críticos de hambre" en Sudán, y algunas de ellas sufren ya "condiciones catastróficas", mientras que hay múltiples zonas en todo el país en riesgo de hambruna por la guerra iniciada en abril de 2023, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

La alianza Tasis, el brazo político de las FAR, afirmó por su parte que los rebeldes tomaron el control de Qaysan tras intensos choques con el Ejército sudanés, y aseguró que también tomaron posiciones militares dentro de la localidad e incautaron grandes cantidades de armas.

Las Fuerzas Armadas Sudanesas no se han pronunciado sobre los enfrentamientos en esta estratégica ciudad.

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El pasado 10 de julio, el Ejército sudanés afirmó que sus fuerzas repelieron un ataque de los paramilitares contra las zonas de Deim Saad y Yara, pertenecientes a la región de Qaysan, y acusó a Etiopía de facilitar la entrada de combatientes de las FAR a través de su territorio.

Asimismo, también ha denunciado que Adís Abeba ha abierto campamentos para reclutar efectivos para los paramilitares sudaneses, la mayoría de los cuales están siendo trasladados desde la región occidental sudanesa de Darfur, según Jartum.

Las tropas gubernamentales están consolidando su control en amplias zonas del estado de Nilo Azul, en un momento en el que el Ejército ha logrado importantes avances en la disputada y vasta región de Kordofán, en el centro-sur del país.

La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y ha obligado a otras alrededor de 14 millones a abandonar sus hogares, lo que ha convertido al país africano en el escenario de la mayor crisis de desplazamiento del planeta, según la ONU.