El BBVA destina 3.500 kits de alimentos y aseo para afectados por el seísmo en Colombia

Las ayudas incluyen alimentos no perecederos como arroz, granos, aceites y enlatados, así como artículos esenciales de aseo personal e higiene, y serán canalizadas a través de los Bancos de Alimentos de las distintas regiones para facilitar una distribución ágil entre las comunidades y familias afectadas por la emergencia.

"En momentos como éste, nuestra prioridad es estar cerca de las personas. Queremos que estas ayudas lleguen rápidamente a las comunidades que hoy enfrentan las consecuencias del sismo y contribuir a atender algunas de sus necesidades más urgentes", afirmó el presidente de BBVA Colombia, Mario Pardo.

BBVA Colombia forma parte del grupo BBVA desde hace 30 años, emplea alrededor de 6.300 personas, cuenta con 3 millones de clientes, 377 oficinas en el país y una red de 1.325 cajeros.

Es el único banco privado universal con presencia en los 32 departamentos de Colombia y aportó 175 millones de euros al resultado del grupo en la primera mitad del año, un 22,4 % más.

Tras el seísmo que sacudió este lunes la región, el BBVA informó del cierre preventivo de sus oficinas en Caldas, Risaralda, Quindío, Cauca, Valle del Cauca y Chocó, mientras se verifican las condiciones de seguridad y las posibles afectaciones en la infraestructura.

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El banco tiene 40 oficinas con distinto grado de daños físicos, si bien sus 450 empleados en las zonas más afectadas se encuentran a salvo y los clientes podrán continuar realizando sus operaciones a través de los canales digitales y del centro telefónico en el país.

Por su parte, el presidente del grupo BBVA, Carlos Torres, mostró sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y, aunque "todavía es pronto para evaluar el alcance de la situación", explicó que siguen muy de cerca su evolución.

"Ahora lo más importante es priorizar la seguridad y el bienestar de nuestros compañeros y sus familias, de nuestros clientes y de todas las personas afectadas", añadió el banquero.