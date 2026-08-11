El brent sube un 1,36 %, hasta los 88,91 dólares, a la espera de un acuerdo sobre Ormuz

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó hoy 1,19 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al precio de negociación de la última sesión, cuando terminó en 87,72 dólares.

El brent extendió sus ganancias por cuarta sesión consecutiva y llegó a superar el umbral de los 90 dólares a lo largo del martes, en medio de la incertidumbre geopolítica sobre Oriente Medio, sin avances claros en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y con el mercado a la espera de algún tipo de acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz.

Tanto el brent como el petróleo de Texas (WTI) iniciaron la semana con un repunte de alrededor del 5 % después de que Teherán anunciase durante el fin de semana seis condiciones a Washington para reabrir el estrecho de Ormuz, entre ellas el pago de reparaciones de guerra, el levantamiento de las sanciones y del bloqueo naval y la liberación de los fondos iraníes congelados.

Irán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz desde mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní, a los que Teherán respondió también atacando objetivos e intereses de EE.UU. en países de Oriente Medio. Estados Unidos, a su vez, reimpuso el bloqueo naval sobre puertos y buques iraníes.

También ha sostenido el alza de los precios la noticia de dos nuevos ataques a cargueros, uno en el mar Rojo a cargo de los hutíes del Yemen, que ha dejado al menos seis muertos, incluyendo dos rescatistas, y otro segundo en el golfo de Omán, según registró hoy el organismo marítimo británico UKMTO.

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En este contexto, el director regional de Infinox, Thadeu Dos Santos, afirmó hoy en un análisis remitido a EFE que los mercados están ahora a la espera de la confirmación de "cualquier avance diplomático".

"Un acuerdo claro podría presionar a la baja los precios del petróleo (...) por el contrario, cualquier revés en el proceso podría restablecer rápidamente la prima de riesgo geopolítico observada en las últimas sesiones", agregó.