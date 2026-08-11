El CAC-40 cierra una serie de ocho subidas sucesivas y cede un 0,13 %

El CAC-40 comenzó la sesión prácticamente al mismo nivel al que había terminado el lunes, pero en los primeros minutos pasó a territorio negativo y al cabo de una hora marcó el que sería el mínimo del día con 8.698,86 puntos.

La situación fue remontando conforme avanzaba la mañana y a primera hora de la tarde volvió a pasar por encima de los 8.726,03 puntos de la clausura de la víspera.

El indicador siguió en ese movimiento ascendente y llegó a tocar techo en 8.749,47 puntos antes de marcar una inflexión durante la última hora y de finalizar en 8.714,94 puntos.

Eso significa que, después de esta sesión de escasa actividad en que solo se negociaron títulos por valor de 2.740 millones de euros, el mercado francés sigue habiendo ganado un 0,66 % en la última semana y un 4,30 % en un mes. Desde comienzos de año, la revalorización del CAC-40 es del 7,05 %.

Los operadores siguieron centrando su atención en las noticias que llegaban sobre el conflicto en Oriente Medio y en la cotización del petróleo.

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En el frente de los valores, precisamente la petrolera TotalEnergies marcó el mayor incremento del selectivo, un 1,39 %, lo mismo que la sociedad de servicios informáticos para las empresas Capgemini.

A continuación quedaron los fabricantes de material eléctrico Legrand (1,37 %) y Schneider Electric (1,16 %), así como el fabricante de neumáticos Michelin (0,84 %).

En el extremo opuesto, el fabricante de automóviles Stellantis experimentó el retroceso más pronunciado (2,66 %), seguido del operador de mercados bursátiles Euronext (2,39 %), el grupo de construcción y concesiones Bouygues (1,72 %), la compañía de cosméticos L'Oréal (1,24 %) y la sociedad de licores y bebidas Pernod Ricard (1,03 %).