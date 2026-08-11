El Danubio sigue bajando por la sequía y fuerza a Bulgaria a preparar recortes en Kozloduy

El Ministerio de Energía búlgaro aseguró que se han adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar el suministro de agua para la refrigeración de los dos reactores, de 1.000 megavatios cada uno.

Entre las medidas figura la limpieza de los canales que conectan el Danubio con la estación de bombeo costera, con el objetivo de mantener un caudal suficiente para los sistemas de refrigeración.

El nivel del río en esa estación se encontraba el martes en 20,62 metros sobre el nivel del mar, el mínimo histórico registrado este año.

En Ruse, la principal ciudad a orillas del Danubio, a unos 220 kilómetros al este de la planta, el nivel del río se encuentra 114 centímetros por debajo de la referencia de navegación segura y ha descendido otros tres centímetros en las últimas 24 horas.

El experto nuclear Georgi Kaschiev, expresidente del consejo de administración de Kozloduy, señaló en declaraciones a la emisora BTV que apenas quedan entre 10 y 12 centímetros para alcanzar el primer nivel crítico para las bombas, a partir del cual comenzaría una reducción de la potencia.

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Según Kaschiev, un descenso adicional de unos 20 centímetros obligaría incluso a detener la central.