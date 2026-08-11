El euro se mantiene estable por encima de 1,15 dólares

El euro se cambiaba hacia las 15:00 horas GMT a 1,1542 dólares, frente a los 1,1555 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1540 dólares.

La falta de avances en las negociaciones de paz entre Washington y Teherán y la incertidumbre sobre la apertura del estrecho de Ormuz eleva de nuevo el precio del barril de petróleo, que se acerca a los 90 dólares, y perjudican al euro porque encarecen la energía y la eurozona depende de las importaciones de energía cuyo encarecimiento puede reducir el crecimiento de la región.

Es probable que la volatilidad del euro frente al dólar se mantenga baja a corto plazo, considera el analista de divisas de ING Chris Turner.

Los nuevos datos de inflación de EE.UU. de julio, que se publicarán el miércoles, podrían dar más señales de qué hará la Reserva Federal (Fed) con los tipos de interés.

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La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1531 y 1,1549 dólares.