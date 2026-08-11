El Gobierno de Perú crea una comisión de gestión del riesgo ante llegada de El Niño

"Esta comisión lo que busca es tomar decisiones de manera rápida y convocar a todas las autoridades competentes. Acá lo importante es trabajar con velocidad, con eficiencia y estar preparados", afirmó Fujimori en Lambayeque, región en el norte del país y una de las más afectadas tradicionalmente por este fenómeno climatológico que está previsto que llegue al país andino a finales de 2026.

La comisión será oficializada próximamente mediante una resolución suprema y constituye el órgano de decisión política y coordinación estratégica para las intervenciones públicas y privadas que se ejecuten en las etapas de preparación y respuesta frente a El Niño.

El grupo de trabajo también abordará los efectos de la sequía en las zonas sur y andina del país para lo que se prevé atender las necesidades de los pequeños productores mediante alimentos y vacunas para animales, así como la implementación de pequeños reservorios y bebederos.

Estará presidida por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, e integrada por los titulares de Defensa, Economía y Finanzas, y Vivienda, Construcción y Saneamiento; así como por el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el jefe de la Autoridad Nacional del Agua, quien ejercerá la secretaría técnica.

Durante su visita a Lambayeque, Fujimori indicó que el Ejecutivo ha identificado 569 puntos críticos a nivel nacional que serán atendidos de manera prioritaria ante la próxima temporada de lluvias asociada a este fenómeno.

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Detalló que en Lambayeque han observado 80 puntos críticos que requieren intervención, de los cuales, 40 estarán a cargo del gobierno regional y los otros 40 serán atendidos mediante las acciones articuladas por la comisión estatal.

La presidenta explicó que la participación del Ministerio de Economía y Finanzas permitirá facilitar los recursos necesarios para acelerar los trabajos, especialmente en aquellos casos donde los gobiernos regionales cuentan con maquinaria, pero requieren presupuesto para combustible y operarios.

"Los indicadores no son alentadores. Por eso, de los 1.900 puntos críticos que hay en el Perú vamos a priorizar 569. Esperamos que esta cifra de puntos priorizados se incremente si logramos mayor eficiencia, si se trabaja con velocidad y si el sector privado también ingresa a apoyarnos", sostuvo.

En esa línea, invocó a gobernadores y alcaldes a trabajar de manera conjunta, dejando de lado las diferencias políticas, con el objetivo de acelerar la limpieza de cauces y las labores de descolmatación.

"No estamos acá para ver diferencias ni colores políticos. Sé que estamos en un proceso electoral, pero tenemos que estar enfocados en limpiar los cauces y lograr la descolmatación. La prioridad es cuidar la vida de los ciudadanos y también nuestra agricultura", enfatizó.