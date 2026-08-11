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11 de agosto de 2026 a la - 13:50

El IBEX alcanza un nuevo récord por encima de los 20.200 puntos pese a las dudas por Ormuz

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Madrid, 11 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa española, el IBEX 35, subió este martes un 0,2 % y firmó un nuevo máximo histórico por encima de los 20.200 puntos pese al incremento de la tensión entre EE.UU. e Irán, lo que aleja la normalización del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Por EFE

El selectivo español ganó 40,6 puntos, ese 0,2 %, y cerró en 20.213,6 puntos, un nuevo máximo que pulveriza el anterior récord de 20.180,4 puntos que alcanzó el pasado jueves.

En lo que va de año, se revaloriza un 16,79 %.

Pese a que la Bolsa española comenzaba la jornada plana debido al enfriamiento de las expectativas de alcanzar un acuerdo que permita normalizar el tránsito por Ormuz, pronto se decantaba por las subidas, que logró mantener hasta el cierre de la sesión.

En cuanto a las empresas españolas, la energética Repsol subió un 2,64 % y lideró las ganancias de la tabla.

La también energética Solaria repuntó el 2,25 %; Corporación Acciona Energía Renovable, el 2,23 %, y la empresa de tecnología para viajes Amadeus, el 1,65 %.

Por otra parte, la aseguradora Mapfre lideró los descensos cayendo un 0,77 %, seguida de la constructora ACS, que perdió un 0,73 %. La energética Endesa y Laboratorios Farmacéuticos Rovi cayeron un 0,6 %, cada una.