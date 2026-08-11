El líder de Vietnam visita Australia para estrechar cooperación tecnológica y comercial

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, y To Lam anunciaron los nuevos compromisos durante una rueda de prensa conjunta en Canberra, en la primera visita oficial del líder vietnamita a Australia.

Albanese destacó que el comercio bilateral alcanzó el año pasado un récord de 30.000 millones de dólares australianos, el doble que en 2020, y señaló que ambos países tienen interés en mantener abiertas las cadenas de suministro ante la creciente incertidumbre internacional.

"En un momento en que el mundo se vuelve más incierto, las cadenas de suministro resilientes importan más que nunca", afirmó Albanese, quien destacó la cooperación bilateral en sectores como la alimentación, la energía y los bienes esenciales.

Los dos Gobiernos acordaron una nueva declaración conjunta sobre resiliencia económica y reforzarán su cooperación en defensa, seguridad marítima y fronteriza, agricultura, energía, economía digital, ciencia, innovación y minerales críticos.

To Lam afirmó que Vietnam y Australia buscan elevar la confianza política y estratégica y ampliar su cooperación económica y tecnológica, especialmente en inteligencia artificial, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías verdes y transformación digital.

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"Consideramos la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como un pilar clave y un importante impulso para nuestras relaciones bilaterales", señaló el mandatario vietnamita.

Entre los acuerdos anunciados figura la apertura del mercado vietnamita para la carne australiana de canguro y ciervo, que, según Albanese, podría generar hasta 500.000 dólares australianos (305.000 euros) en comercio para los exportadores del país.

La visita de To Lam, acompañado por una delegación de alto nivel y que se prolongará hasta el miércoles, incluye conversaciones sobre seguridad regional y cooperación en el Indopacífico, con los movimientos expansionistas de China como telón de fondo, país con el que Vietnam tiene disputas territoriales.