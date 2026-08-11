El ministro del Interior paquistaní llega a Teherán para mediar con Estados Unidos

La televisión estatal iraní informó de la llegada de Naqvi a la capital del país persa y solo indicó que mantendrá “conversaciones con las autoridades iraníes” sin ofrecer más detalles del viaje.

Las negociaciones entre Teherán y Washington están suspendidas desde junio, cuando la Guardia Revolucionaria iraní atacó buques que trataban de cruzar el estrecho de Ormuz sin su permiso y Estados Unidos respondió con ataques contra el país persa.

A principios de julio, el presidente estadounidense, Donald Trump, dio por finalizado el Memorando de Entendimiento firmado con Irán el 17 de junio para poner fin a la guerra y negociar otros aspectos en los siguientes meses.

El Ejército estadounidense atacó durante 13 días consecutivos en julio el territorio iraní, que respondió con bombardeos contra objetivos de Estados Unidos en países del golfo Pérsico.

A pesar de ello, Irán ha reconocido que intercambia mensajes con su rival a través de países intermediarios y se ha negado a permitir el paso por Ormuz si Estados Unidos no cumple con seis demandas presentes en el memorando de junio.

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Teherán exige que Washington levante el bloqueo naval a sus puertos y buques, elimine la prohibición de la venta de petróleo, libere activos bloqueados, compensación por daños provocados en el conflicto, el cese de operaciones militares contra el país y sus aliados y la retirada de las fuerzas estadounidenses desplegadas en torno a la República Islámica.

Trump se ha negado a aceptar las condiciones iraníes y ha dado entender que opta por la presión económica para tratar de doblegar al país persa.