El petróleo de Texas sube el 1,3 % apoyado por la escalada de tensión entre EE.UU. e Irán

Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 1,07 dólares respecto al cierre anterior.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baqaei, acusó este martes a Estados Unidos de haberse vuelto "adicto" a las sanciones y de recurrir a ellas por su incapacidad para avanzar por la vía diplomática.

El vocero iraní respondía así a las declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien aseguró que Washington está "asfixiando" a Irán mediante su presión económica.

Además, el funcionario de la cancillería iraní insistió ayer en que actualmente no mantiene negociaciones de paz con Estados Unidos, aunque sí reconoció que existe un intercambio de mensajes a través de intermediarios.

Baqaei también precisó que el posible acuerdo con Omán sobre el estrecho de Ormuz se limita a una ruta segura de navegación y no significa su reapertura.

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Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a Irán que su país también exige una indemnización por los daños causados por la República Islámica, después de que la nación asiática le impusiera seis condiciones para reabrir el estrecho de Ormuz.

Entre estos requisitos está el pago de reparaciones de guerra, el levantamiento de las sanciones y del bloqueo naval y la liberación de los fondos iraníes congelados.

En el plano doméstico, las reservas de crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos (SPR, en inglés) cayeron la semana pasada hasta los 298,7 millones de barriles, 6,1 millones de barriles menos, el nivel más bajo en más de cuatro décadas.

Antes del comienzo de la guerra el pasado 28 de febrero, con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, estas reservas se situaban en torno a los 415 millones de barriles.