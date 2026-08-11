El petróleo de Texas supera los 80 dólares impulsado por la incertidumbre en Ormuz

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,29 dólares respecto al cierre anterior.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el lunes que su país exige una indemnización por los daños causados por Irán después de que la República Islámica pidiera a Washington ser compensado por las consecuencias de la guerra.

"Es una idea interesante porque ahora también exijo una compensación a Irán por todas las personas que han matado y herido gravemente con sus bombas en carreteras y en los numerosos conflictos por los que son famosos", escribió en su red, Truth Social.

El mandatario puso como ejemplo el atentado de Al Qaeda en el año 2000 contra el destructor estadounidense USS Cole, en el que murieron 17 estadounidenses. El país norteamericano acusa a Irán de haber estado involucrado.

Trump contestaba así a la lista de requisitos que, según afirmó Irán el sábado, Estados Unidos debe cumplir antes de que Teherán proceda a reabrir el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, entre ellas el fin del bloqueo naval, el levantamiento de las sanciones y el pago de reparaciones de guerra.

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Los operadores dudan de que ambos países lleguen pronto a un acuerdo para poner fin al conflicto y reabrir Ormuz, una ruta estratégica por la que transitaba alrededor del 20 % del crudo mundial.

En este sentido, Irán reafirmó el domingo que no mantiene negociaciones con Estados Unidos y que no está dispuesto a reanudarlas mientras Washington siga incumpliendo el memorando de entendimiento alcanzado en junio.

El Texas se disparó en la jornada del lunes un 5 % apoyado por esta incertidumbre geopolítica y por la noticia de que las reservas de crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos (SPR, en inglés) cayeron la semana pasada hasta los 298,7 millones de barriles, su nivel más bajo en más de cuatro décadas.