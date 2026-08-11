El PIB francés mantendrá un crecimiento del 0,2 % en tercer trimestre, dice banco central

En su encuesta mensual de coyuntura a las empresas publicada este martes, el BdF explica esta estimación sobre todo porque cree que el avance de la actividad se va a asentar en los servicios comerciales, en particular en los de información y comunicación, así como en los de transporte. En conjunto, el banco central francés vaticina que los servicios comerciales subirán un 0,3 % en dicho período.

También espera un nuevo incremento del valor añadido en la industria manufacturera, ya que después del bache constatado en julio, la encuesta sugiere una recuperación de la actividad en agosto, con una subida trimestral del 0,2 %.

Además, entre julio y septiembre repuntará la energía tras dos trimestres de descenso de la mano de un alza del consumo de electricidad durante las olas de calor del verano. El aumento estimado en el tercer trimestre en la energía, el agua y el tratamiento de residuos es del 0,5 %.

La otra cara de la moneda es la construcción, ya que va a continuar su descenso, en este caso del 1 %.

Igualmente se espera una baja trimestral del 0,9 % en la agricultura.

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En sus proyecciones macroeconómicas trimestrales publicadas a mediados de junio, el BdF anticipaba un crecimiento del PIB francés del 0,5 % en 2026.

El Gobierno, por su parte, revisó a principios de julio a la baja su previsión de crecimiento para el conjunto de este año, al 0,7 %, dos décimas menos que la que había calculado hasta entonces.