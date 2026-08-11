El presidente del Líbano dice que las negociaciones con Israel "avanzan" pese a ataques

"Las negociaciones avanzan y siguen siendo preferibles a las devastadoras consecuencias de la guerra. Los ataques israelíes contra nuestro país han disminuido desde la firma del acuerdo marco (26 de junio), lo que ha influido positivamente en el regreso de los ciudadanos libaneses para pasar el verano en su patria", aseguró el jefe de Estado libanés en un comunicado.

Aoun, que pronunció estas palabras al recibir a una delegación de la Fundación Maronita para la Difusión, apuntó que su objetivo es "reconstruir el estado a cualquier precio, a pesar de la oposición de aquellos que buscan destruir los cimientos del estado e impedir su reconstrucción".

"Entre los libaneses no existe desacuerdo alguno respecto a los objetivos: la retirada israelí, la liberación de los prisioneros y la reconstrucción de lo destruido. En definitiva, no permitiremos que Israel permanezca ni en un solo centímetro de nuestro territorio, ni que uno solo de sus soldados permanezca en él", afirmó, en alusión a la ocupación de Israel de buena parte del sur del país mediterráneo.

Igualmente, señaló que escucha eslóganes que dicen que "lo que se toma por la fuerza solo se recuperará por la fuerza, pero los hechos sobre el terreno han demostrado que esto es falso".

Hizo hincapié en que ya es hora de que "el hijo del sur descanse y se establezca en su tierra, en lugar de que continúen las guerras que se libran en su nombre con fines ajenos al Líbano".

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De esta forma hace una referencia velada al grupo chií libanés Hizbulá, que no participa en las negociaciones pero que ha rechazado estas conversaciones al realizarse de forma directa con Israel.

Aunque se hayan reducido, los ataques de Israel contra el sur del Líbano continúan y han escalado un poco más desde la semana pasada, cuando concluyó en Roma la séptima ronda de negociaciones directas entre el Líbano e Israel para acordar, entre otros puntos, la retirada de las tropas israelíes que invaden el sur libanés en el marco de la ofensiva iniciada el 2 de marzo.