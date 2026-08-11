El primer ministro neozelandés convoca una reunión de emergencia ante crisis de liderazgo

Luxon anunció la convocatoria en un mensaje publicado este martes en su cuenta de X, después de que varios medios neozelandeses informaran de contactos entre diputados del Partido Nacional (centroderecha), para evaluar un posible relevo al frente de la formación.

"Está claro, por diversos informes de los medios y conversaciones, que ha aumentado la especulación sobre mi liderazgo", escribió el primer ministro en X, donde indicó que la reunión de su agrupación está prevista para las 9:30 hora local del miércoles (21:30 GMT del martes).

El jefe del Gobierno sostuvo que las divisiones internas representan una distracción especialmente perjudicial cuando faltan unos 90 días para las elecciones del 7 de noviembre. También consideró injusto que esta situación afecte a los ciudadanos neozelandeses y a los candidatos, simpatizantes y voluntarios del Partido Nacional.

La convocatoria se produce después de varias semanas en las que el liderazgo de Luxon ha vuelto a quedar bajo presión por una serie de controversias públicas y por el debilitamiento del respaldo electoral al Partido Nacional, con los sondeos situándolo ligeramente por detrás del Partido Laborista, de centroizquierda.

Entre los episodios polémicos recientes figura una entrevista radiofónica en la que Luxon manifestó su disposición a estudiar un referéndum sobre el sistema electoral sin haber consultado previamente la propuesta con sus compañeros de partido.

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A esto se suma un escenario económico complicado, con el desempleo en el 5,6 %, la inflación anual en el 4,1 % y un creciente éxodo de neozelandeses hacia Australia, atraídos por un mercado laboral más dinámico y mejores salarios.

Luxon llegó al poder a finales de 2023, después de que el Partido Nacional formara una coalición de Gobierno con Nueva Zelanda Primero y ACT, partidario de una menor intervención del Estado.

El episodio de inestabilidad política llega después de que su predecesora, Jacinda Ardern, anunciara su renuncia en enero de 2023 como primera ministra y líder del Partido Laborista alegando que no disponía de la energía necesaria para hacer frente del cargo, después de un periodo de duras críticas y hostigamiento en redes.

Los medios neozelandeses han señalado como posibles sucesores a Chris Bishop, ministro de Transporte, y Erica Stanford, titular de Educación e Inmigración, ambos diputados del Partido Nacional.