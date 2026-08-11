El príncipe Sverre Magnus de Noruega estudiará Administración de Empresas en Lisboa

Los estudios de Sverre Magnus, de 20 años y tercero en la línea de sucesión al trono, transcurrirán en el Forward College de la capital portuguesa y continuarán en los dos próximos años en París y en Lisboa.
Se trata del mismo centro en que la infanta Sofía de España cursa Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, estudios que una vez concluido su primer año en Lisboa continuará ahora en París.
La Casa Real noruega había informado hace unos meses de que el príncipe comenzaría este año estudios universitarios en un país europeo, después de haber realizado cursos de fotografía y cine en Milán, pero sin especificar entonces en qué país.
La hermana mayor de Sverre Magnus, la heredera Ingrid Alexandra, comenzó la víspera un nuevo curso de Ciencias Políticas en la Universidad de Oslo.
Ingrid Alexandra estudió el semestre pasado en Sydney (Australia), pero regresó hace unos meses a Noruega para estar cerca de su madre, que recibió recientemente un trasplante de pulmón debido al empeoramiento de la fibrosis pulmonar crónica que se le diagnosticó en 2018.