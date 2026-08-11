El Reino Unido se encamina a cerrar su verano más caluroso, récord que ya alcanzó en 2025

Según la Met Office, bastaría con que agosto mantenga en los veinte días restantes del mes sus promedios habituales para batir ese récord, pero casi con certeza los va a superar, comenzando por las próximas tres jornadas en que se espera una nueva ola de calor con picos cercanos a los 38 grados en el sureste de Inglaterra.

La temperatura media desde el 1 de junio en todo el país ha sido de 16,48 grados, lo que supone 1,88 grados por encima de la media en el periodo 1991-2020 y que demostraría el ritmo acelerado con el que se está calentando la atmósfera en los últimos años.

Al calor inusual -manifestado en cinco olas en momentos distintos desde mayo- se añade una prolongada sequía declarada ya oficialmente en tres cuartas partes de Inglaterra y todo Gales, donde tanto julio como el principio de agosto han registrado una sequedad sin precedentes desde que comenzaron las mediciones en 1836.

Esto significa que 45 millones de británicos viven en zonas de sequía declarada, y de ellos 27 millones están afrontando ya restricciones en el suministro de agua.