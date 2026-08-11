El sindicato policial de UE pide más recursos y coordinación ante crisis como la de Ceuta

El presidente de la Federación Europea de Sindicatos de Policía (EU.Pol), Jochen Kopelke, envió este mensaje tras un acto celebrado en Verona (Italia) por la organización, donde se discutió la situación desencadenada por la llegada irregular a finales de julio a Ceuta de más de 70.000 personas procedentes de Marruecos.

"Cuando la presión en la frontera exterior desencadena controles adicionales en el espacio Schengen, las fuerzas policiales de toda Europa afrontan una creciente demanda operativa y una sobrecarga de recursos", señaló Kopelke en un comunicado.

"Los desacuerdos políticos no deben trasladarse a los agentes de policía. Cada vez que se introducen o amplían los controles en las fronteras interiores, aumenta la presión sobre unas fuerzas policiales ya al límite", añadió el representante sindical.

"Lo que Europa necesita son soluciones europeas coordinadas", subrayó.

En este contexto, el sindicato exigió "mejoras urgentes a escala europea" para optimizar el uso de la capacidad policial y evitar presiones innecesarias sobre las fuerzas de seguridad nacionales.

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En concreto, reclamó reforzar la protección de las fronteras exteriores de la UE, incluyendo recursos adecuados y apoyo operativo a través de la agencia europea Frontex, para permitir a los Estados miembros gestionar eficazmente los retos migratorios y de seguridad.

Además, llamó a potenciar la cooperación policial comunitaria, lo que incluye un mayor intercambio de información de inteligencia, apoyo contra la delincuencia organizada transfronteriza, redes de tráfico de migrantes y otras amenazas a la seguridad a través de Europol, así como una cooperación más estrecha entre las autoridades policiales nacionales.

"Los agentes de policía de Europa necesitan soluciones prácticas, no una reacción en cadena de controles en las fronteras interiores", señaló el sindicato, que subrayó que la solidaridad europea y la acción coordinada son "la mejor manera de proteger tanto la seguridad como la capacidad policial en toda la Unión Europea".

La federación EU.Pol es uno de los principales paraguas sindicales europeos de organizaciones nacionales y cuenta con más de 375.000 miembros de 21 agrupaciones de los Estados miembros.