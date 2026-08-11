El superávit comercial de Rusia aumentó en 4.281 millones de dólares interanuales en junio

En comparación con mayo de 2026, esta cifra disminuyó en 1.845 millones de dólares.

Las exportaciones en junio aumentaron en 10.634 millones de dólares interanuales, llegando a los 43.254 millones de dólares. Las importaciones aumentaron en 6.353 millones de dólares, alcanzando los 30.793 millones de dólares.

Según datos publicados ayer por el Servicio Federal de Aduanas, Asia sigue siendo el principal destino del comercio ruso. En el primer semestre del año, representó el 74,9% del volumen total de comercio de Rusia (72,2% el año anterior), con un crecimiento interanual del 15,5%.

Las exportaciones rusas a dicha región aumentaron un 17,2%, hasta alcanzar los 174.900 millones de dólares, mientras que las importaciones aumentaron un 12,6%, hasta los 98.900 millones de dólares, según el diario Kommersant.

Las exportaciones a países europeos disminuyeron un 5,6%, hasta alcanzar los 28.000 millones de dólares, mientras que las importaciones procedentes de ellos aumentaron un 8,7%, hasta los 37.100 millones de dólares.

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En general, las exportaciones rusas de productos minerales (principalmente petróleo y gas), metales y alimentos y materia prima agrícola representaron casi la totalidad del aumentos de las exportaciones.

Las exportaciones rusas de productos minerales, principalmente petróleo y gas, aumentaron un 9,1% hasta alcanzar los 120.700 millones de dólares entre enero y junio, mientras que las de metales y productos metálicos aumentaron un 24,8% hasta los 40.100 millones de dólares y las de alimentos y materias primas agrícolas un 25,9% hasta los 22.400 millones de dólares.

En cuanto a las importaciones, el principal incremento provino de equipos, maquinaria y vehículos: sus entregas aumentaron un 12,4%, hasta alcanzar los 70.900 millones de dólares. Las importaciones de productos químicos aumentaron un 10,1%, hasta los 29.400 millones de dólares; las de textiles y calzado, un 11,8%, hasta los 9.800 millones de dólares; y las de alimentos, un 5,8%, hasta los 22.000 millones de dólares.