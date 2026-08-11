Empresas españolas adaptan sus operaciones y flexibilizan vuelos tras el sismo en Colombia

Las aerolíneas españolas que operan en Colombia están ofreciendo alternativas para los clientes que iban a volar al territorio esta semana, entre ellas cambios de fecha o devoluciones, a la vista de los graves daños sufridos por numerosos aeropuertos a raíz del temblor de magnitud 7,4.

Iberia ofrece cambiar la fecha del viaje para volar hasta el 31 de agosto, elegir otro origen o destino en Colombia operado por la compañía, o bien solicitar el reembolso en bono, todo ello aplicable para los billetes válidos entre el 10 y el 14 de agosto.

Air Europa ofrece, por su parte, cambios de fecha gratuitos durante este mes para los vuelos programados del 10 al 17 de agosto.

La aerolínea colombiana Avianca suspendió las operaciones aéreas en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Armenia, Cartago y Buenaventura, medida que no afecta a las conexiones directas desde España, pero sí a posibles destinos finales con escala en Bogotá.

La actividad comercial también se ha visto damnificada. La multinacional textil española Inditex, matriz de la cadena de tiendas de ropa Zara, informó del cierre de 14 tiendas como medida de precaución y confirmó que sus equipos se encuentran bien.

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La marca de moda Mango siguió el mismo camino y comunicó el cierre temporal de tres de sus 40 establecimientos en Colombia.

Por su lado, la empresa de telecomunicaciones MasOrange informó de que ha confirmado que todos sus trabajadores se encuentran bien y que su actividad en el país se desarrolla con normalidad.

El banco BBVA, que cerró de forma preventiva sus oficinas en Caldas, Risaralda, Quindío, Cauca, Valle del Cauca y Chocó mientras se verifican las condiciones de seguridad y las posibles afectaciones en la infraestructura, anunció que destinará 3.500 kits de alimentos y aseos para las zonas afectadas y que requieren atención prioritaria.

El grupo financiero tiene 40 oficinas en Colombia, algunas de las cuales han resultado dañadas, si bien sus 450 empleados en las zonas más afectadas se encuentran a salvo y los clientes podrán continuar realizando sus operaciones a través de los canales digitales y del centro telefónico en el país.