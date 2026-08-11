España espera que el "coraje" de Líbano al abolir la pena de muerte inspire al mundo árabe

Líbano se ha convertido este martes en el primer país de Oriente Medio en abolir la pena de muerte, tras aprobar el Parlamento un proyecto de ley, después de llevar más de 20 años sin aplicar la pena capital.

En un comunicado del Ministerio de Exteriores, el Gobierno español felicitó al país árabe por esta "histórica" decisión parlamentaria, que considera un "paso trascendental", no solo por consolidar el respeto al derecho supremo a la vida, sino también por formalizar legalmente una moratoria de facto que Líbano mantenía "de manera ejemplar" desde 2004.

"Su liderazgo inspirador en el mundo árabe acredita que el progreso en materia humanitaria y de justicia penal es posible incluso ante los desafíos de seguridad más complejos", destacó.

El Ejecutivo de España quiso además aprovechar esta "señal de esperanza" para reiterar su llamamiento a los estados que aún mantienen la pena capital para que establezcan moratorias inmediatas de las ejecuciones como paso previo a su total erradicación.

Y urgió a los países que planean su reinstauración, particularmente a los que quieren hacerlo de manera discriminatoria, a desistir de cualquier retroceso legislativo.